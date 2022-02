L'ancien président de Haute-Normandie, Alain Le Vern, rejoint la SNCF

Après avoir démissionné de ses fonctions de président du Conseil régional de Haute-Normandie et sénateur en septembre dernier, Alain Le Vern va endosser de nouvelles fonctions. Il sera directeur général Régions et Intercités au sein de la SNCF. "Dans son plan d'entreprise, la SNCF entend construire avec les élus une nouvelle génération de services TER et réinventer la relation avec les autorités organisatrices régionales. Alain Le Vern a accepté de conduire ce projet qui s'inscrit, en outre, dans une perspective de filière industrielle d'excellence française dans les transports publics" indique l'opérateur ferroviaire dans un communiqué. Alain Le Vern rejoindra le groupe de la SNCF le 4 novembre prochain et occupera ses nouvelles fonctions dès le 1er décembre prochain.

L'homme politique était devenu le numéro un régional en 1998. Nicolas Mayer-Rossignol le remplace depuis le 14 octobre dernier. A 36 ans, cela fait de lui le plus jeune président d'un conseil régional en France.