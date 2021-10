Cherbourg : les pompiers de la Manche se retrouvent pour parler

Les pompiers de la Manche se retrouvent samedi 29 mai à Cherbourg pour leur congrès annuel. Entre 350 et 400 sapeurs de tout le département doivent y participer. Ils se réunissent toute la journée en ateliers, puis en Assemblée générale. La fin de journée est davantage tournée vers les festivités, et notamment un grand défilé en centre-ville. Et pour les pompiers manchois, cette journée est vraiment incontournable pour faire le point sur le quotidien mais aussi sur des sujets plus polémiques...

Bonus AUDIO 1 / Pour le capitaine Marc Laot, commandant du centre de secours de Cherbourg, cet événement est incontournable, surtout pour beaucoup parler !

Bonus AUDIO 2 / Ce congrès intervient après une année plutôt chaotique, notamment avec la polémique sur le budget des pompiers manchois. Mais pour le capitaine Marc Laot, commandant du centre de secours de Cherbourg, les pompiers sont désormais apaisés.