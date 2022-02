Gloire au cheval ce week-end avec les Equi'days

Philippe Gay, directeur de Calvados Tourisme, présente le plus grand festival équestre de l’année dans le département.

Les Equi’days, c'est quoi ?

“Il s’agit de la vitrine équestre et équine du Calvados. Tout ce que le département a de mieux à offrir au public est présenté depuis le 11 octobre et jusqu'au 27, aux quatre coins du territoire. Les Equi’days ont été mis en place par le Conseil général en 1991.”

Quels sont les événements à ne pas manquer ?

“Plus de 40 manifestations sont inscrites au programme, avec beaucoup de rencontres sportives, mais aussi artistiques. Deux spectacles devraient particulièrement attirer le public : le Théâtre équestre de Jean-Marc Imbert, qui se déroule les samedi 19 et dimanche 20 octobre au centre équestre de la Pommeraie en Suisse-Normande ; et celui qui clôturera les Equi’days à Deauville toute la journée le 27 et qui sera gratuit. Il s’agira d’un défilé de tout ce que les Equi’days ont pu produire de mieux en matière de disciplines équestres depuis vingt-trois ans.”

Est-ce un festival grand public ?

“Les Equi’days sont une formidable opportunité pour attirer tous les non-initiés. Nous tentons de relever chaque année ce défi.”

Progamme du week-end > à retrouver en détail dans le document PDF joint à cet article

● Congrès Cheval et Droit - Caen

● Congrès Chevaux Territoriaux - Tourgeville

● Salon Galops d'Art - Cambremer

● Visites de haras - Cambremer

● Visites de haras - Pont l'Evêque

● Visites de haras - Omaha Beach

● Spectacle équestre - La Pommeraye

● Boogie au Haras - Beuvron-en-Auge

● Courses - Lisieux

● Randonnée - St Pierre la Vieille







