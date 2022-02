Châteauroux-Caen : le groupe caennais

Patrice Garande doit se passer pour cette rencontre de Laurent Agouazi et Felipe Saad, tous les deux suspendus. Molla Wagué, opéré du ménisque la semaine dernière est également absent, sans oublier Jonathan Kodjia et Lenny Nangis forfaits à cause de pépins physiques contractés cette semaine. Et mystère également autour de Jérôme Rothen.

Aurélien Montaroup, Kyung-Jung Kim et Jonathan Beaulieu en profitent pour faire leur retour dans le groupe.

Les 16 joueurs retenus pour défier Châteauroux :

Gardiens > Perquis Bosmel

Défenseurs > Calvé, Appiah, Pierre, Raineau, Montaroup

Milieux > Seube, Kanté, Lemar, Fajr, Beaulieu, Autret

Attaquants > Duhamel, Kim, Koita.