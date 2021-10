Football : la réserve du SMC reste en CFA

Leur victoire sur Viry-Châtillon (3-1), conjuguée à la défaite de Mantes, premier relégable, les a assurés du maintien en CFA. La soirée avait pourtant mal commencé puisque les Malherbistes, bien que dominateurs, avaient encaissé un premier but peu avant la demi-heure de jeu. 'Viry marque sur sa seule occasion de la première mi-temps�, faisait remarquer Sébastien Bannier, entraîneur de l'équipe réserve du SMC. Après avoir peiné à réagir, les réservistes caennais passaient la vitesse supérieure à l'abord du dernier quart-d'heure. Sambou Yatabaré concrétisait un premier centre de Nicolas Florentin, puis un second. Dans les arrêts de jeu, le longiligne avant-centre s'offrait même le triplé. 'Je tire un grand coup de chapeau aux joueurs, qui n'ont rien lâché, et à Patrice Garande, qui a eu un comportement exemplaire�, saluait Sébastien Bannier à l'issue du match. Samedi 29, les Malherbistes iront à Levallois sans pression pour clore leur saison.



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire