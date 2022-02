François Zimeray nommé ambassadeur au Danemark

Maire de Petit-Quevilly de 1989 à 2001 puis président de l'agglomération de Rouen de 2001 à 2008, François Zimeray est un proche de Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères. Nommé ambassadeur de France au Danemark, il a présenté sa démission au poste de vice-président de la Crea et maire-adjoint de Petit-Quevilly, mercredi 16 octobre, à Frédéric Sanchez, président de la Crea et maire de Petit-Quevilly. "Je salue ses engagements politique et humanitaire. Son charisme et son action volontaire ont fortement marqué notre territoire", écrit ce dernier. Agé de 52 ans, François Zimeray a été député européen de 1999 à 2004. Depuis 2008, il était également Ambassadeur pour les droits de l'homme.