Au tribunal de Rouen : ils insultaient les passants "pour rire"

Tandis que la victime est apparue meurtrie, ses agresseurs ont tenté de minimiser leurs actes. Le prévenu étudiant a parlé de “légitime défense”. Il y a quelques mois, il aurait été victime d’une agression au cours de laquelle il aurait eu la mâchoire fracturée : “J’ai eu peur. Il aurait pu me frapper”.

Retour sur les faits. Ce 22 septembre, vers 3h, la soirée touchait à sa fin. Trois jeunes rentraient chez eux en passant par la place du Vieux Marché. “C’est un Louis XIV, salope !”, lança un jeune à leur encontre.

A deux contre un

Un groupe de cinq personnes, sensiblement du même âge, s’amusaient à insulter les passants. Les trois insultés se retournèrent. Le jeune homme prit la défense de sa sœur et de son amie. “Viens me dire en face ce que tu me reproches”, lança-t-il en s’avançant vers le groupe. Il se prit un premier coup et chuta. D’autres coups suivirent. Des témoins intervinrent. Le jeune homme parvint à se relever pour s’enfuir. Le lendemain matin, il se présenta à l’hôpital où lui fut prescrite une incapacité totale de travail de 45 jours. Ses agresseurs furent arrêtés puis placés en garde à vue le 1er octobre.

Le lendemain, face aux juges, la victime a raconté son calvaire. “J’ai eu l’impression qu’on me shootait dedans”. Les insultes ? Elles ne leurs étaient pas destinées, selon les prévenus. “Il les a prises pour lui mais c’était un jeu entre nous”, a déclaré l’un d’eux. “Je lui ai mis un coup de poing parce qu’il commençait à monter sur ses grands chevaux !”.

Les détenus ont été condamnés à des peines mixtes de 15 mois dont 8 mois avec sursis assortis d’une mise à l’épreuve de 2 ans et 18 mois dont 9 mois avec sursis assortis de 2 ans.