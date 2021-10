Caen : bains de minuit improvisés

Il est en effet relativement facile d'accéder aux bassins extérieurs du stade nautique, en franchissant une barrière côté patinoire. Et cela en dépit du maître- chien présent du 12 avril au 31 octobre entre 22 h et 5 h du matin.

“La piscine est fréquentée jusqu'à 22 heures par le public et à 5 heures du matin, le personnel d'entretien arrive. Le stade nautique n'est donc jamais vide”, rappelle Audrey Denis, adjointe au chef d'établissement. “Episodiquement, il y a en effet des intrusions. Surtout des bandes de jeunes qui viennent pour boire. Mais ils sont interceptés avant de mettre le pied dans l'eau”, assure- t-elle.



Vivement de nouveaux équipements

En fait, dès que les beaux jours arrivent, les “visites” deviennent quasiment quotidiennes. Alice, 24 ans, s'est baignée par exemple le soir de la fête de la musique vers 1h du matin. “Il y avait déjà des gens dans la piscine. Nous avons nagé en sous-vêtements”, se souvient-elle. Antoine, 20 ans, a piqué une tête au début du mois de mai. Avec des copains, ils ont eu envie de faire quelques longueurs ! Visiblement, ces baignades nocturnes ne datent pas d'hier. Elsa, 24 ans, se rappelle que lors de sa dix-huitième année, elle a également enfreint les règles en revenant de boîte de nuit. “Il était 4 h. Les garçons ont nagé, sauté du plongeoir...”. Afin d'enrayer ce phénomène, le stade nautique envisage de mettre en place un système de télésurveillance. Et attend avec impatience la refonte du stade nautique d'ici à 2014. “C'est un sujet qui préoccupe tout le monde”, reconnait Alain Lepareur, vice-président de Caen la mer délégué aux sports. La nouvelle configuration du stade nautique devrait pouvoir assurer une complète sécurité.







Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire