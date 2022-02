Indochine et Texas au Zénith de Caen

Le groupe écossais des années 1990 revient sur scène après près de huit ans d’absence. Porté par la chanteuse Sharlen Spiteri, Texas fête ses 25 ans de carrière et n’a pas pris une ride. Il poursuit sa tournée en France et s’arrête à Caen pour présenter son dernier album “The Conversation”.

Et on ne compte plus leurs millions de disques vendus et les titres devenus des hits : Indochine s’inscrit toujours dans l’univers musical comme un phénomène incontournable. Le groupe phare des années 1980 a su préserver sa popularité, son originalité et son public. Comme lors de chaque performance artistique, le Black city Tour 2, en référence au titre du dernier album d’Indochine, ravira toutes les générations de fans !

Pratique. Texas, vendredi 18 octobre à 20h au Zénith. 39,6€. Première partie : Girl called Johnny. Indochine, lundi 21 octobre à 20h au Zénith. Complet. Première partie : KlinK Clock. www.zenith-caen.fr.