Europe écologie : “le TGV normand peut attendre”

Leurs priorités pour un mandat limité à quatre ans : la mise à plat de toutes les politiques régionales, la révision des schémas directeurs en rapport avec leur idées, la mise en avant systématique de l'éco-conditionnalité dans les financements, la priorité aux petites entreprises... 'Chaque euro dépensé devra l'être en fonction de l'efficacité pour le plus grand nombre”, prévient Mickaël Mary. 'Nous devons mieux faire avec le même budget dans une démarche de qualité et de développement durable”.Dans ce contexte, la ligne à grande vitesse défendue par les élus socialistes des deux normandies 'ne fait pas partie des urgences” pour les écologistes. D'accord pour l'amélioration horaire et technique de la ligne actuelle Paris-Caen (trajet en 1h30 puis 1h15), ils estiment qu'on peut attendre pour financer le reste. 'Il y a tellement d'autres problèmes à résoudre à court terme”.



