Ecoutez l'interview exclusive de Grégoire dans 100% Ouest !

5 ans d’attente mais qui seront récompensés avec ces 17 titres énergiques mais souvent mélancoliques, qui traitent de thèmes sérieux et profonds comme le deuil, les frayeurs des relations amoureuses ou encore la nostalgie du passé et de l’enfance.

Après plus de 1.500.000 exemplaires vendus, Grégoire revient avec son 3 ème album : "Les Roses de Mon Silence". Musicalement sur les Roses de mon Silence, il y'a des sonorités que le public n'avait pas l'habitude d'entendre chez le chanteur.

17 chansons qui parlent beaucoup des relations humaines et d'amour. On pense particulièrement à la chanson "lève toi" une chanson sur la solidarité, dans laquelle il positive face à la dure réalité et sur le fait de croire en ses rêves. Grégoire est en showcase ce mercredi à 17h à l'Espace culturel du l'Eclerc de Caen pour une session acoustiques + dédicaces !

