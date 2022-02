Hangar 108 : la Crea dévoile le visage de son futur siège sur les quais

Les services de la Crea seront regroupés dans le Hangar 108, rive gauche à Rouen d'ici à 2017. Le marché de maîtrise d'oeuvre pour la construction du bâtiment a déjà été attibué. C'est le cabinet Jacques Ferrier architecture qui a été retenu. La structure sera recouverte de verre et aura pour figure deux navires inversés.

"Cela devrait être assez élégant", indique Frédéric Sanchez, président de la Crea, qui défend le fait que ce projet d'acquisition sera plus économique que la location de l'immeuble Vauban. "Le Hangar 108 représentera la somme de 25 millions d'euros. Il faut savoir que la location de Vauban nous coûte 810 000€ par an". Ce nouveau bâtiment permettra la fin de la location de l'immeuble Vauban, la vente de l'immeuble L'Avalasse et la location de l'immeuble PCC à compter de 2017.



Par ailleurs, ce bâtiment sera le premier dans son genre : il produira de l'énergie positive et aura une consommation très basse.