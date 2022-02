La voiture sans permis séduit de plus en plus les Caennais

Le cliché de la voiture sans permis qui peine à avancer appartient désormais au passé. Ces véhicules répondant officiellement à la catégorie des "quadricycles légers ou lourds", suivant leur puissance et leur poids, attirent de plus en plus de clients.

Les constructeurs ont consacré des efforts importants ces dernières années pour faire évoluer les moteurs et surtout l’esthétique. "Les dérivés de véhicules classiques à succès rendent les voitures sans permis plus attrayantes", assure Mathieu Ghizo, employé chez Marie VSP.

Mickaël Lechat, du garage Caen-Sud, constate également cette tendance : "Elles séduisent aussi bien les jeunes de 16 ans qui ont un permis AM que les personnes privées de permis pour quelques mois ou encore ceux qui n’ont pas les moyens d’acheter une voiture classique". La location de ces modèles gagne aussi du terrain : à partir de 149€ pour une semaine ou 490€ par mois.