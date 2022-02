Ces "rencontres de la sécurité" résultent de la fusion de l'ex-journée de la sécurité intérieure et de la semaine de la sécurité routière. Dans l'Orne, c'est à partir de ce mercredi 16 octobre, jusqu'à vendredi. Gendarmes, pompiers, policiers, responsables de la sécurité routière vont se rendre dans une douzaine de collèges et lycées, à la rencontre de quelque 2000 jeunes ornais, pour des interventions sur les stups, l'accidentalité, les réseaux sociaux, ou encore : des contrôles pédagogiques de 2 roues et la présentation des métiers de la sécurité.

Il y aura aussi des démonstrations de désincarcération.

Le préfet de l'Orne Jean-Christophe Moraud, explique la philosophie de cet évènement:

Les 1ères "Rencontres de la sécurité" dans l'Orne

Ces rencontres de la sécurité débutent ce mercredi à Alençon, aux lycées Mézen et Alain, et à Flora Tristan, à la Ferté Macé.