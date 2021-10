De bons conseils pour le jardin

Jusqu'au 31 mai, le parc ferme ses portes à 19h30 et dès le 1er juin, les amoureux de la nature pourront se promener jusqu'à 20h. Les animations de mai du jardin de plantes étant terminées, le mois de juin promet son lot de surprises.



Les écos-jardiniers

En juin, la guerre aux herbes indésirables est déclarée. Avant de découvrir les méthodes appropriées à la lutte contre les “mauvaises” herbes, encore faut-il savoir les identifier. C'est ce que propose l'équipe du jardin des plantes qui les mercredi 2, lundi 7 et samedi 19 juin de 14h à 16h, accueillera le public friand de conseils afin de découvrir les différentes sortes d'adventices, ces plantes introduites accidentellement dans la flore locale et dont on a parfois du mal à se débarrasser. En juin, le Jardin des Plantes propose aussi des visites pour les publics à handicap : samedi 5 de 10h à 12h pour le public handicap mental et mardi 8 de 14h à 16h pour le public handicap auditif Pour toutes les visites, réservation préalable au 02 31 30 48 38.



