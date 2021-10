Le salon Bio'Nature s'ouvre le 28

Différents secteurs d'activité y seront représentés : beauté, santé, bien-être, alimentation et vins bio, presse spécialisée, artisanat (à base de matériaux naturels, écologiques, de récupération, issus du commerce équitable...), habitat écologique (panneaux solaires, isolation écologique, économie et filtration de l'eau ... Quelques exposants proposeront aussi des conférences autour de leur activité (géobiologie, les huiles essentielles, les élixirs floraux, le chocolat et les omega 3, le silicium organique...).



Jardinage écologique

L'Agence de l'eau avec la CPIE Vallée de l'Orne proposeront des animations autour du “jardinage écologique” (atelier compost, utilisation des engrais verts, aménagement du jardin naturel).

Pratique. Ouvert de 10h à 19h, hall 2, tarifs : 6 euros.Gratuit moins de 12 ans.



