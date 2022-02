Rouen : la police met la main sur un trafic de voitures

Depuis sept mois, la brigade de répression de la délinquance automobile travaillait sur un dossier comportant une trentaine de victimes. Vendredi 11 octobre, elle a mis la main sur un Rouennais recherché pour escroquerie.

L'histoire a commencé en mars 2013, lorsqu'un homme a acheté une voiture de marque allemande sur un site de ventes en ligne. Il a pensé faire une bonne affaire mais s'est rendu compte, après un contrôle chez un concessionnaire que le kilomètrage affiché sur le compteur de son véhicule n'était pas de 59 000 comme il l'affichait mais de 181 000. Suite à ce constat, il a porté plainte. Un réflexe qui a permis aux enquêteurs de continuer les recherches.

Des dizaines de victimes

Rapidement, les enquêteurs en charge de l'affaire sont allés sur le site internet en question et se sont aperçus que le vendeur avait mis plusieurs véhicules allemands en vente sous son nom et celui de son frère. Au total, quelque 25 voitures, toutes issues d'outre-Rhin étaient sur le site.

Dans un second temps, les enquêteurs ont contacté les victimes. Ainsi, ils ont récolté 28 plaintes, toutes les mêmes : achat d'une voiture présentant un kilométrage qui ne correspondait pas au kilométrage réel. Le vendeur avait imprimé de fausses factures d'entretiens, de faux carnets d'entretiens et tamponnait tous les documents avec de faux tampons.

Des kilométrages trafiqués

Après une convocation, l'homme s'est présenté de lui-même la semaine dernière à l'hôtel de police de Rouen. Il a reconnu ses achats en Allemagne mais a assuré que les compteurs étaient déjà modifiés. Dans le cas contraire, c'est lui qui demandait à ce que ce soit fait. En aucun cas il a avoué avoir touché lui même aux voitures alors que tout le matériel nécessaire aux opérations a été retrouvé chez lui lors de la perquisition. "La marge est importante. Parfois, on trouvait 100 000 kilomètres d'écart. Du coup les clients ont acheté une voiture beaucoup plus cher que sa valeur réelle", explique un enquêteur. Selon les estimations de la police, le vendeur de voiture a encaissé quelque 120 000 € en espèce, uniquement en 2012. Son bénéfice lui, est estimé à plus de 400 000 €, jusqu'à son arrestation. Avec cet argent, il a fait construire une maison de 205 m2 habitable en Afrique. Elle est actuellement construite à 80%.

La semaine dernière, le parquet a saisi une Mercedes Classe A qui s'apprêtait à être vendue sur la toile. Son compteur aussi avait été modifié. L'homme en question est poursuivi pour escroquerie aggravée et faux et usage de faux. Désormais, les enquêteurs poursuivent leurs investigations pour savoir s'il y a d'autres victimes et si le vendeur utilisait d'autres noms d'utilisateur sur internet.