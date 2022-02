Rouen accueillera la 58e Bourse européenne de commerce

L'annonce a été faite ces 10 et 11 octobre, à Paris, lors de la 53e édition de cette Bourse européenne de commerce, réunissant des milliers d'acteurs de la filière mondiale des céréales et de l'agro-industrie. "C’est une consécration, au terme de cinq années de travaux préparatoires. Je suis notamment reconnaissant envers notre conseil d’administration, et l’Union Portuaire Rouennaise, qui ont rendu possible ce succès", a exprimé Stéphane Ménard, président de la Bourse de commerce de Rouen, association de plus de 80 entreprises normandes et franciliennes de la filière des céréales et de l’agro-alimentaire, travaillant en concertation avec HAROPA-Port de Rouen.

Après Paris cette année, la Bourse européenne de commerce passera par Hambourg (2014), Barcelone (2015), Turin (2016) et Bruxelles (2017).