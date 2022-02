Près d'Elbeuf, un groupe de jeunes dégrade un véhicule

Il était 16h30 dimanche 13 octobre, lorsqu'une voisine a entendu des bruits de bris de glace de chez elle. Elle a regardé par la fenêtre et a aperçu trois jeunes individus en train de briser les vitres et le pare-brise d'une voiture à l'aide de pierres, rue de freneuse à Saint-Aubin-les-Elbeuf. La femme composa immédiatemment le 17. A l'arrivée de police secours, les trois jeunes avaient pris la fuite, mais la témoin principale en donne une description détaillée aux policiers.

Partis à leurs trousses, les policiers finissent par remettre la main sur le groupe de jeunes. Ils se cachaient le long de la Seine. Parmi eux le plus jeune a 13 ans, le second 14 et le plus âgé 16 ans. Deux d'entre eux vivent à Damps dans l'Eure, le troisième à Saint-Aubon-les-Elbeuf. Ils ont fini par reconnaître les faits.