L'accident s'est produit à 12 h 39, sur le Chemin des pêcheurs, à Carolles. La moto est seule en cause. Le pilote et son passager, deux hommes de 31 ans, ont été grièvement blessés dans l'accident. Ils ont été transportés par les pompiers à l'hôpital d'Avranches et à l'hôpital de Granville.