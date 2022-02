Vulcain, bâtiment base des plongeurs-démineurs, à Ouistreham

Dans le cadre du salon nautique Boat expo, le bâtiment base des plongeurs-démineurs (BBPD) Vulcain fera escale à Ouistreham du 11 au 13 octobre 2013. Il sera ouvert au public samedi 12 et dimanche 13 octobre de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

Le Vulcain est le bâtiment base des plongeurs-démineurs de la Manche. Basé à Cherbourg, il soutient les plongeurs-démineurs de la Marine nationale lors de leurs opérations de déminage en mer et le long des côtes de la façade Manche – mer du Nord. Son équipage est composé de 29 marins et il est commandé par le capitaine de corvette Adrien Schaar.

Caractéristiques du bâtiment :

longueur : 41,6 m

largeur : 7,5 m

vitesse maximale : 13,5 nœuds

Missions du BBPD Vulcain:

Le Bâtiment base des plongeurs-démineurs Vulcain est une plate-forme à partir de laquelle le groupe de plongeurs-démineurs de la Manche opère en mer. Les BBPD ont été conçus dans le but de mettre en œuvre et d'assurer le soutien technique, médical et opérationnel d'un groupe de plongeurs-démineurs opérant en plongée autonome jusqu'à 80 mètres. Pour ce faire, le bord dispose principalement :

- d'un caisson de recompressions multiplace pouvant recevoir un caisson de transport.

- d'une station d'air comprimé haute pression permettant le gonflage des bouteilles de plongée et du caisson multiplace.