La traversée fantastique du Transatlantique sottevillais !

La maison Tellier (folk rock indé). Le groupe normand présente Beauté pour tous un album brut et rock qui rappelle l’ambiance d’un bon vieux western. Vendredi 11 octobre, à 20h30. Tarifs 7/11/14€

Arman Meliès (chanson pop rock). Souvent dans l’ombre, celui qui écrit pour les autres revient sur les planches, servi par une belle plume. De l’électro poétique. Mardi 15 octobre, à 20h30. Tarifs 7/11/14€

Ljodarhatt (cabaret chanson). Avec ses poèmes norvégiens chantés, scandés, joués, Ljodahatt est un groupe inimitable qui vogue entre tradition et modernité pour l’amour du mot. Mardi 5 novembre, à 20h30. Tarifs 8/13/16€

Lisa Leblanc (chanson folk). Elle a le verbe haut et la voix aventurière, nature et stylée. L’Acadienne séduit par sa joie de vivre contagieuse. Vendredi 15 novembre, à 20h30. Tarifs 8/13/16 €

Sous l’ombrelle, avec François Chaignaud et Jérôme Marin (café concert). Le chanteur et le danseur travestis revisitent chansons populaires et opérettes des années vraiment folles. Samedi 23 novembre, à 20h30. Tarifs 8/13/16 €

Melissmell (chanson).Ecorchée vive, Melissmell ne fait pas dans la dentelle et chante tout haut ce que d’autres pensent tout bas. Mardi 10 décembre, à 20h30. Tarifs 8/13/16 €

Agnès Bihl (chanson). Elle croque avec tendresse nos petites faiblesses, douée d’une profonde humanité, elle donne à ses textes une couleur joyeusement teintée d’ironie. Vendredi 17 janvier, à 20h30. Tarifs 9/15/18 €

Sanseverino adopte le bluegrass

Le nouveau Sanseverino est arrivé ! Sur des airs inspirés, il explore les racines du bluegrass, un style

populaire et touchant qui lui va comme un gant.

Vendredi 18 octobre, à 20h30, Le Trianon, à Sotteville. Tarifs : 11 à 22€. Tél. 02 35 73 95 15

Le bric à brac de Riff Cohen

Découverte du grand public en 2008, Riff Cohen chante en français comme en hébreu avec la fraîcheur et l’énergie d’une éternelle femme-enfant. A découvrir !

Mardi 26 novembre, à 20h30. Tarifs : 8 à 16 €

La délicatesse d’Elephant

De l’émotion, des histoires d’amour faussement mélancoliques, de la légèreté et de l’insouciance en façade : c’est le cocktail détonnant du duo pop Elephant.

Vendredi 6 décembre, à 20h30. Tarifs : 8 à 16 €

Pratique. Le Trianon transatlantique, 114 avenue du 14 juillet à Sotteville, www.trianontransatlantique.com