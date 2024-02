Hérouville-Saint-Clair. Festival Beauregard : tous les noms dévoilés et de nouveaux billets

Il ne restait plus que six noms à découvrir. Les organisateurs du festival Beauregard ont dévoilé mardi 20 février la totalité de la programmation de l'édition 2024, prévue du 4 au 7 juillet.

Punk, electro et groupes locaux

Deux nouveaux noms rejoignent le plateau du vendredi 5 juillet, aux côtés notamment de Bigflo et Oli, Hervé ou encore Etienne Daho. A commencer par le groupe culte britannique The Prodigy, l'un des pionniers de la danse électronique. Le deuxième attendu est NTO. L'artiste français viendra faire danser le public au rythme de ses mélodies électro. Le lendemain, samedi 6 juillet, les festivaliers pourront voir sur scène le groupe londonien Fat White Family, qui dévoile un nouvel album au printemps prochain. Enfin, le festival met à l'honneur les groupes locaux. Le quatuor caennais The Eternal Youth montera sur scène jeudi 7 juillet. Le lendemain, place à l'un des lauréats des iNOUïS du Printemps de Bourges, dont le nom sera dévoilé en avril. Le Normand Samba de la Muerte viendra ouvrir la dernière journée du festival. Sans oublier le groupe calvadosien Fishtalk, lauréat de la John's session le 7 février.

Autre surprise : le festival met en vente de nouveaux billets. Entre 500 et 1000 pass 1 jour (vendredi) et 2 jours (jeudi et vendredi) sont disponibles dès jeudi 22 février à midi. Par ailleurs, les journées du samedi 6 et dimanche 7 juillet affichent complet.

Pour le jeudi 4 juillet, 92% des pass ont été vendus.