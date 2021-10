Les derniers bâtiments militaires de L'OTAN ont quitté le port de Cherbourg mardi 25 mai. Pendant une semaine, ils ont participé à une opération de déminage dans la Manche. Les dix navires, avec à leur bord 600 marins, ont neutralisé six mines allemandes. Ce qui représente plus de 5 000 kg d'explosifs ! Une opération indispensable et qui sera renouvelé encore longtemps.

Bonus AUDIO / Les explications du lieutenant Alexis Edme, chargé de la communication à la préfecture maritime de Cherbourg.