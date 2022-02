Météo Manche, prévisions du week-end

Le week-end devrait être moins pluvieux que ce vendredi 11 octobre. Voici les prévisions dans la Manche.

Samedi 12 octobre

Un temps variable le matin dans le centre et sud Manche avec des températures de 6° à 13°. Quelques belles éclaircies dans le nord Cotentin de Barneville à Cherbourg dès le matin et des températures plus douces de 8° à 14°.

L'après-midi, éclaircies pour tout le monde et soirée nuageuse.

Dimanche 13 octobre

Prévoyez de rares averses dès le matin pour l'ensemble du département du nord au sud et des températures de 4° à 13°. Le vent soufflera de ouest sud-ouest à 10km/h. Un peu plus soutenu à Cherbourg, autour de 25km/h.