Faire construire sa maison séduit toujours malgré la crise

Il s’agit du résultat d’un double effet : plus un terrain est proche du centre urbain et des grands axes de communication, plus sa valeur augmente. Mais plus vous approchez du centre urbain, plus ils deviennent rares ! Logique.

“Pas une zone tendue”

L’agglomération de Rouen se situe dans les standards nationaux. “Ce n’est pas une zone tendue, chacun peut trouver son bonheur”, estime Etienne Requin, président de l’Union des Maisons Françaises de Haute-Normandie. “Toutes les communes de la Crea ont une bonne cote. Trouver un terrain à moins de 90 000 € proche de Rouen est devenu très difficile”.

Parmi les communes “qui montent”, Etienne Requin cite spontanément Saint-Jacques-sur-Darnétal, Malaunay et Belbeuf.

Indications de prix pour certaines communes de l’agglomération (600 m2, viabilisé) :

-Barentin :à partir de 72 000 €

-Boos : à partir de 70 000 €

-Darnétal : à partir de 90 000 €

-Grand-Couronne : à partir de 83 000 €

-Hénouville : à partir de 83 000 €

-Houppeville : à partir de 100 000 €

-Isneauville : à partir de 110 000 €

-Malaunay : à partir de 90 000 €

-Saint-Aubin-Celloville : à partir de 86 000 €

-Saint-Jacques-sur-Darnétal : à partir de 80 000 €

-Saint-Pierre-lès-Elbeuf : à partir de 68 000 €

Source : lesmaisonsextraco.fr