De passage à Rouen, Albert Dupontel se confie

Après Bernie, Le créateur, Enfermés dehors et Le vilain, il est venu présenter en avant-première son 5e long métrage Neuf Mois ferme au Pathé Dock mardi soir dernier. A quelques jours de sa sortie officielle prévue le 16 octobre, ce "drame comique" tel que le qualifie Albert Dupontel a attiré plus de 400 personnes au Pathé Dock. L’acteur, réalisateur et scénariste se livre à un interrogatoire durant notre courte garde à vue et avoue tout.

Vous êtes venu en mai dernier présenter le film à un public choisi à Rouen pour une masterclass, le montage était alors seulement en cours, cela vous a-t-il été utile ?

"J’ai pu me prêter à ce jeu dans une quinzaine de villes. J’assistais aux séances et j’écoutais les réactions du public, c’est tout à fait révélateur et cela m’a permis de condenser l’action pour la rendre encore plus efficace."

Cette fois il s’agit d’une juge qui se retrouve enceinte malgré elle d’un supposé criminel. D’où vous est venue cette idée ?

"Le point de départ a été le documentaire de Depardon : les juges semblent parfois aussi perdus que les jugés."

Votre antihéros cambrioleur et présumé assassin est-il un proche parent de Bernie ?

"Oui ! C’est un peu son cousin. Mon personnage est attachant quoique marginal, à la fois inquiétant et fascinant dans ses pulsions et ses violences mais finalement capable de gentillesse."

A quel moment avez-vous pensé à l'actrice Sandrine Kiberlain ?

"Je n’aurai pas imaginé au départ cette grande blonde désinvolte et tendre dans le rôle de la juge Felder carriériste et psychorigide. Sandrine n’avait jamais joué ce type de rôle mais elle a su me séduire dans un bout d’essai et a manifesté avec force son envie de participer au projet."

Comment se passent vos tournages ?

"Je fais répéter mes comédiens un mois entier avant le tournage. Puis au cours du tournage beaucoup de scènes sont retravaillées pour coller au plus près de l’esprit comique du film. Le projet ne cesse donc d’évoluer jusqu’au final cut."

Quels sont vos projets à venir ?

"J’écris actuellement un scénario avec l’ambition de tourner cette fois en anglais. Il s’agira d’une femme qui, à l’annonce prochaine de sa mort, recherche un enfant qu’elle a abandonné 40 ans auparavant."

Elodie Laval