La 34ème édition de l'opération Rencontrez les notaires se déroulera dans les studios Tendance Ouest de Caen, Saint-Lô, Cherbourg, Vire et Alençon le jeudi 17 octobre prochain de 17h00 à 21h00. Dans le cadre de cette opération, chaque jour à 8h50 sur Tendance Ouest, la chambre des notaires de Basse-Normandie vous présente les thèmes de l'édition 2013.

Aujourd'hui, mardi 8 octobre : Je veux créer mon entreprise. Quel statut adopter ?

Le 17 octobre, un dispositif exceptionnel sera mis en place dans tous les studios bas-normands de Tendance Ouest (Caen, Vire, Saint-Lô, Cherbourg et Alençon). Des notaires vous y attendront de 17h à 21h pour vous recevoir et répondre gratuitement à toutes les questions que vous vous posez. Vous pouvez d'ores et déjà réserver un rendez-vous avec l'un d'entre eux ici.

Un grand tchat en direct sera organisé le 17 octobre entre 18h et 19h. Vous pouvez poser vos questions aux notaires qui vous répondront en direct le 17 octobre.