L'école Léopold Sedar Senghor inauguré

Philippe Duron, Député-Maire de Caen et les membres du Conseil Municipal inaugurent aujourd'hui, en présence de Jean-René Vicet, Inspecteur d'Académie et Directeur des Services Départementaux de l'Education Nationale du Calvados, le nouveau groupe scolaire Léopold Sedar Senghor de la Pierre Heuzé. Ce groupe scolaire est issu de la fusion des écoles Françoise Dolto et Nicolas Copernic où les effectifs diminuaient à chaque rentrée depuis des années. Son nom, Léopold Sedar Senghor, a été choisi pour rendre hommage à cet homme d'état, poète et écrivain sénégalais né en 1906 à Joal et décédé à Verson dans le Calvados le 20 décembre 2001.

