Un saut dans l'histoire de famille

Ces samedi 22 et dimanche 23 mai, le Centre des Congrès de Caen accueille les 9èmes Rencontres Généalogiques Normandes. Ces journées ont pour but d'aider les personnes curieuses de connaître leurs ancêtres normands et leur mode de vie, par des conseils, des recherches et aides diverses dans le monde de la généalogie.