Découvrez le dernier titre de Pink ce jeudi soir dans 100% Ouest !

La chanteuse américaine a choisi le cinquième extrait de son album "The Truth about love" pour plébisciter les ventes de son opus.

4,7 millions d'exemplaires de son dernier disque se sont écoulés dans le monde. En revanche en France les ventes restent faibles avec 160.000 disques vendus.

D'autant plus que P!nk dévoilera "Are we all we are" uniquement en France. Peu de chances donc de voir un clip émerger pour illustrer son dernier extrait.

"Are We All We Are" permet à la chanteuse de revenir à un son plus brut, rock'n'roll !

