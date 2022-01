Un nouveau propriétaire à L’R de rien à Caen

De l’extérieur, bien malin celui qui verrait la différence : la devanture n’a guère changé et la maison mise toujours sur le “fait maison”. Le menu, qui a le grand mérite d’aller à l’essentiel, tient sur un tableau noir : plat du jour à 10,90€, deux plats pour 14,90€ et trois plats à 19,50€. Aujourd’hui en entrée, cappuccino de petits pois, émulsion au fromage frais, ou tartare de saumon au yuzu (un agrume japonais).

J’aurais préféré qu’il soit un peu plus relevé en goût, mais ce dernier est bien présenté, frais et parfait pour ce début d’automne. Deux plats à départager : merlan pané aux noisettes et pomme de terre écrasé ; ou filet mignon de porc, risotto et sauce moutarde-thym. Le second emporte mes faveurs et me séduit par le moelleux de la viande et la bonne cohérence de l’ensemble. L’assiette est bien proportionnée: juste ce qu’il faut pour mon estomac, à la mi-journée.

C’est au dessert que le choix est le plus grand: entre la mousse au chocolat, la tarte à la rhubarbe (“maison” là encore), la crème brûlée ou le tiramisu, mon cœur balance ! Une fois n’est pas coutume, je terminerai à l’italienne, mousse onctueuse et café léger. Je prendrait bien une sieste aussi...

Pratique : L’R de rien, 6 Rue Pierre Aimé Lair à Caen. Tél. 02 31 50 23 40.