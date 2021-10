Quelle est la qualité de l'eau en Basse-Normandie?

Le documentaire diffusé par France 3 a été vu par 3.4 millions de français. Dans celui-ci, on a pu découvrir que certaines régions françaises avec des problèmes avec l'aluminium, les nitrates, les pesticides ou encore avec un gaz radioactif appelé le Radon.

L'équipe d'Hits&Compagnie sur Tendance Ouest a voulu faire le point avec l'ARS, l'agence régionale de la santé pour connaître la qualité de l'eau dans notre région.

On y apprend que certaines stations basées en Normandie ont ou ont eu des problèmes ponctuels de qualité sur les pesticides et les nitrates mais que cela ne touche qu'une partie relativement faible de la population. Ainsi, dans l'ensemble, l'eau du robinet est parfaitement potable et sans aucun danger pour la population. Vous pouvez donc bien entendu la boire sans risques.

A retrouver si dessous l'intégralité de l'entretien avec Monsieur Stracol, ingénieur sanitaire dans le département santé environnement de la direction régionale de la santé.