Miss Normandie : Ophélie dans les pas de Malika

“Je suis née ici. J’ai commencé ma scolarité à Mondeville. Ma grand-mère, qui s’occupait de nous, y vivait. Puis j’ai rejoint l’école Victor Lesage”, explique-t-elle.

Danseuse depuis l’âge de 6 ans, Ophélie intègre ensuite le collège Pasteur où son temps scolaire est aménagé pour vivre sa passion.

Spécialité ? Criminologie !

Celle qui marche dans les pas de Malika Ménard (Caennaise et Miss France 2010) gagne ensuite le lycée Malherbe et y obtient haut la main son baccalauréat. "Puis, j’ai fait une classe préparatoire littéraire et je suis aujourd’hui en deuxième année de psychologie. Je ne sais pas encore précisément ce que je veux faire plus tard. Peut-être de la psychologie clinique, en criminologie pourquoi pas". Bref, pas grand chose à voir avec les défilés, les talons hauts et les maillots de bain !

Future Miss France ?

Le déclic ? Ses amis, qui l’ont poussé à tenter sa chance. “J’ai toujours regardé l’élection de Miss France. Sauf que l’an dernier, devant ma télé, je ne pensais pas qu’un jour ce serait mon tour”. Dans quelques semaines, la jeune femme s’envolera avec les autres prétendantes au titre, direction le Sri Lanka, pour une préparation intensive avant le show. “La compétition ? Je ne suis pas du tout dans cet état d’esprit. J’ai simplement envie de représenter du mieux possible la Normandie. Que la région soit fière de moi”. Ses premiers juges seront ses proches. Son père, professeur des écoles, et sa mère, professeur de français, l’accompagnent à 100% dans l’aventure, comme ses trois soeurs. “Ce sont mes plus grands supporters !”