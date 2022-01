Près de Rouen, l'agresseur d'une fillette arrêté

Une fillette a échappé au pire vendredi 27 septembre. Dans le parc Marcel Paul à Petit-Quevilly, près de Rouen, un jeune homme de 22 ans a été interpellé par des cris venant de l'extérieur. Par sa fenêtre ouverte qui donne sur le parc, il a aperçu un homme allongé sur une fillette de 12 ans.

Sans réflechir, il sauta par sa fenêtre, au premier étage d'un immeuble pour atterrir 3 mètres plus bas. Il mit en fuite l'agresseur et le poursuivit. L'homme, âgé de 44 ans, s'est montré menaçant en sortant un couteau de sa poche. Le jeune a réussi à le désarmer et l'immobiliser au sol en attendant l'arrivée de la police. Arrêté, puis mis en garde à vue, le quadragénaire s'est révélé être sous l'emprise de l'alcool.

Son alcoolémie a atteint plus de 2,5 grammes. Déjà connu des services de police, il a été expertisé et immédiatemment transféré au centre hospitalier de Saint-Etienne-Du-Rouvray.

La fillette, quant à elle, très choquée a été transportée au CHU de Rouen pour être examinée et notamment savoir si elle a subi des violences sexuelles.