Un sapeur-pompier et un policier agressés par un homme ivre

A Cherbourg, vers 4 h du matin, samedi 28 septembre, un homme fortement alcoolisé est secouru par les sapeurs-pompiers après un malaise. L’homme a porté un coup de tête à un pompier et à un policier venu en renfort, et dégradé une voiture de police. Maîtrisé, l’homme, était porteur d’un couteau à cran d’arrêt.

A l’hôpital sa fureur n’est pas retombée, détériorant un banc du service des urgences.

Placé en garde à vue et entendu après dégrisement, le mis en cause déclarait n'avoir aucun souvenir des faits. Il est convoqué devant le tribunal correctionnel de Cherbourg le 6 décembre pour répondre d'ivresse publique et manifeste, d'outrages, de violences sur un pompier et un policier, de dégradations de biens publics et de port d'arme de catégorie D.