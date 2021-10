Stationnement à Pasteur : la grogne continue

Le manque de stationnements dans le quartier de l'hôpital Pasteur n'en finit pas de susciter la polémique à Cherbourg. Un nouveau chantier va bientôt commencer sur un parking de l'hôpital. Ce qui va provoquer des nuisances et réduire encore le nombre de stationnements. De quoi provoquer l'incompréhension mais aussi l'agacement des syndicats et des riverains. Le syndicat UNSA, qui réclame depuis des mois plus de places de parking, veut justement aller plus loin pour marquer le mécontenetement. D'ici peu, une journée un peu spéciale devrait justement être organisée à Pasteur.

Bonus AUDIO 1 / Pour Éric Labourdette, du syndicat UNSA, l'argent des travaux devrait plutôt servir à construire un nouveau parking.

Bonus AUDIO 2 / Pour Éric Labourdette, du syndicat UNSA, il faut aller plus loin en organisant une journée particulière à Pasteur...