Non, iOS7 ne rend pas son smartphone étanche

Cette publicité semble, à première vue, émaner de la firme à la pomme, avec la même police de caractère et le même genre de photos et de mise en page utilisées par Apple. Mais elle proviendrait en fait du réseau 4Chan, et grâce à Facebook et Twitter, qui ont abondamment repris cette information, de naïfs détenteurs d'appareils tournant sous iOS ont été dupés.

En effet, elle commence par décrire la nouvelle mise à jour iOS7, mais au milieu du communiqué on découvre la phrase :"Passe à iOS 7 et deviens étanche", suivie de, “En cas d'urgence, un bouton déconnectera automatiquement le téléphone de l'alimentation électrique ainsi que les composants associés pour éviter d'abîmer le fragile système de votre iPhone.”

La nouvelle mise à jour d'Apple propose de nouvelles fonctionnalités, mais l'étanchéité n'en fait pas partie, à en croire les réactions indignées lue sur Twitter d'utilisateurs floués.

A noter que les deux seuls fabricants à proposer à ce jour des téléphones étanches sont Samsung et Sony.