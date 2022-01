A Caumont-l’Eventé, il avait roué de coups son voisin

Au coeur de leur discussion : Elvis, un jeune qu’il accueille de temps à autre chez lui. “La soirée débutait bien, on parlait boulot et voiture, raconte D.Q. Puis, mon voisin s’est énervé parce qu’Elvis tournait autour de sa fille. Il a poussé ma femme, et m’a frappé, chez moi. C’est pour ça que je lui ai mis une gauche et un coup de boule bien écrasé ! C’est lui qui a commencé et a pris un couteau pour me menacer”.

Son voisin reconnaît qu’il a frappé le premier. Mais s’il a pris un couteau, c’est qu’il avait reçu plus de quinze coups de poing avant d’appeler les gendarmes. Les deux protagonistes avaient 1,48, et 1,54 gramme d’alcool par litre de sang. Le prévenu a déjà huit condamnations à son actif, surtout pour des conduites en état d’ivresse. “Je bois encore une quinzaine de bières par jour mais je ne conduis plus après”, justifie le prévenu.

Le procureur pointe la disproportion de la riposte par rapport à l’attaque. Si l’accusé a bien une blessure au bras, la victime a eu le nez cassé.

D.Q a finalement été condamné à six mois d’emprisonnement assortis d’une mise à l’épreuve de 18 mois.