SNCF : retards le soir du réveillon

Un incident technique sur la ligne Caen-Rouen est survenu jeudi 31 décembre et a engendré d'importants retards pour certains trains de la région.

Peu avant 18h, le train de 17 h 15, au départ de Caen, a connu un problème non loin de la gare de Frénouville. Il est arrivé à Rouen après 21h, avec donc plus de trois heures de retard.

En tout, sept autres trains ont fait les frais de cette panne et dans le sens inverse, entre Rouen et la capitale bas normande, le train de 19h04 a été annulé. Les passagers sont arrivés à Caen à 22 heures au lieu de 20 h36.



