Sortir en région du samedi 15 et du dimanche 16 mai

La 6e édition de la nuit européenne des musées se déroule aujourd’hui. De nombreux musées seront ouverts gratuitement ou en tarif réduit dans la soirée. Dans la région, vous pourrez notamment découvrir l’exposition "Le grand bal Dior" au musée Christian Dior de Granville ou encore le musée des Beaux-arts à Caen.

Dans la Manche :

Ce week-end ont lieu la 29e course de côte des Teurses d’Hébécrevon-Agneaux ainsi que la 1e course de côte des véhicules historiques de compétition. Les essais commencent à 13h45 aujourd’hui et la première montée de course est prévue pour demain 10h15.

A Guiberville se déroule ce week-end la 2e édition des 24h non stop du Guiberville Quadays. Il s’agit d’une course d’endurance de 24 heures tout terrain en Quad et par équipe.

De la course à pied aujourd’hui dans le sud Manche avec 3 courses au programme. Les Foulées de la Baie débuteront au Val Saint-Père à 17 heures.

En football, l’AS Cherbourg reçoit Ivry aujourd’hui, à partir de 18 heures au stade Maurice Postaire de Cherbourg.

Week-end dédié au dressage à Auvers. Aujourd’hui se déroule la 3e étape du Grand National de dressage et demain vous pourrez assister au Pro Elite Grand Prix et à des épreuves AS jeunes.

Toujours ce week-end, suite et fin du festival "Jazz sous les Pommiers" à Coutances. 21 concerts sont programmés aujourd’hui. Les animations démarrent dès 15 heures dans le centre ville.

Demain, à partir de 13h30, vous pourrez assister à des courses de trot. Elles ont lieu à l’hippodrome du Mont Saint-Michel.

Le Tour du Pays Cassin, d’une distance de 90km, a lieu demain. Cette compétition organisée par l’UC Bricquebec commence à 15 heures.

C’est la Saint Manvieu à Marchésieux ce week-end. Aujourd’hui à partir de 14 heures, vous pourrez assister à des courses cyclistes. A partir de 20 heures, apéro concert et dès 22h30, feu d’artifices. Demain, un repas champêtre et un défilé des chars avec la miss March et les dauphines sont prévus.

Demain, des expressions sessions de skimboard et de winch skimboard (skimboard tracté par treuil) sont proposées à partir de 9h00 et durant toute la journée sur la plage de Coutainville.

Enfin, demain, défilé de plus de 70 cabriolets et coupés de collection, d’exception et autres des années 60 à nos jours dans les rues de Saint-Lô de 11 heures à 12 heures puis exposition de ces véhicules sur la plage verte jusqu’à 15h.

Dans le Calvados :

Dans le cadre des 50 ans du Lux, aujourd’hui a lieu le 9e rendez-vous "focus sur la création régionale". La projection du film "Darvich, le musicien du village" réalisé par le caennais Ali Badri est prévue à partir de 11h.

Aujourd’hui, soirée danse orientale à partir de 20h45 à Bayeux. La compagnie "Les perles d’Orient" vous présente leur spectacle "C’est un jardin raqs’traordinaire" à la Halle aux grains.

Aujourd’hui, au What’s café de Caen, c’est la soirée blanche ! Des surprises sont prévues pour les personnes habillées en blanc.

Ce week-end se déroulent les championnats de Basse-Normandie d’épreuves combinées au stade Hélitas de Caen.

En ce moment à Vire se déroule la Foire des Rogations. Une fête foraine d’une quarantaine d’attractions se tient sur la place du château. Sont également prévus un feu d’artifices ce soir et une braderie demain dans le centre-ville.

Le premier salon des métiers d’art de Vire a lieu ce week-end à la salle Vaudeville. Présence d’une quarantaine d’artistes : des sculpteurs, ébénistes, doreurs, designers,…

La Normandy Channel Race part de Caen demain dans la matinée. Avant ce départ, un prologue est organisé ce matin dès 8 heures entre Caen et Ouitreham.

Enfin, demain, une régate Funkids a lieu à Colleville-Montgomery. Vous pourrez retrouver les jeunes adeptes de funboard de la région.