Sortir en région du vendredi 14 mai

Aujourd’hui, suite de la seconde étape des championnats de France de Skimboard à Siouville-Plage. Jusqu’à 12h30 se déroulent le 3Tour et la phase finale de cette étape des Championnats de France. A partir de 22h30, ce sera la remise des prix et la soirée de clôture.

Ce soir, à partir de 20 heures au Big Bang Café d’Hérouville Saint-Clair, soirée rock des années 60 et rock garage avec la venue du groupe londonien The Jim Jones Revue et du groupe caennais The Repeaters.

Suite du festival "Jazz sous les Pommiers" aujourd’hui. 21 concerts sont au programme. Certains d’entre eux allient danse et jazz.

Ce soir, au QG de Cherbourg, concert reggae-ska avec un groupe originaire de Bretagne, les Maracu’Jah. Au QG de Saint-Lô, c’est le groupe Alkatrad qui sera en concert. Ce groupe venu de Belgique possède un univers Folk celtique.

A partir de 19h45, au cinéma Lux de Caen, soirée consacrée au cinéma de la Corée du sud avec en première partie 4 courts métrages et en seconde partie la projection du film "Les femmes de mes amis".

Dès 21 heures, vous pourrez assister au concert de Manuela, chanteuse de variété internationale, au bar Le Vip à Saint-Lô.

Au What’s Café de Caen, soirée cubaine !

Ce week-end à Guiberville se déroulera la 2e édition des 24h non stop du Guiberville Quadays. Il s’agit d’une course d’endurance de 24 heures tout terrain en Quad et par équipe.

Enfin, c’est ce week-end que se dérouleront la 29e course de côte des Teurses d’Hébécrevon-Agneaux ainsi que la 1e course de côte des véhicules historiques de compétition. Les essais ont lieu à partir de 13h45 demain et la première montée de course est prévue pour dimanche à 10h15.