Collage d'affiches : le FN répond aux jeunes communistes

Le 20 septembre dernier, le Mouvement des Jeunes Communistes dénonçait le collage d'affiches du Front National sur les murs extérieurs du lycée Millet à Cherbourg, s'offusquant d'une "d'une telle dégradation d'un bâtiment public et apolitique".

Le Front National de la Manche tient à répondre au MJC en précisant que le mouvement, sur son site internet, indique "être à la disposition de tous les jeunes ayant comme ambition de faire de la politique… là où ils étudient". "C’est-à-dire à l’intérieur même des enceintes de ces bâtiments apolitiques" en conclut le FN.

La gauche aussi auprès des lycées

Le parti rappelle aussi que plusieurs syndicats et organisations classées à gauche (le MJC, les Jeunesses communistes révolutionnaires, le parti communiste, Sud-Solidaire et la Fidl) pratiquent l'affichage et le tractage aux abords des lycées, et sont parfois visibles dans les cortèges de lycéens lors de mouvements sociaux.

Le Front National de la Jeunesse indique qu'il "continuera à agir à Cherbourg".