Emile N'Tamack : “Affronter les difficultés”

Le rugby est peu représenté dans certaines régions comme la Basse-Normandie. Comment y remédier ?

“Aujourd'hui, le rugby est plébiscité dans l'Hexagone, mais il a besoin d'une locomotive au niveau régional. Après, on ne peut pas aller contre la culture des régions. On sait qu'ici le foot est plus présent que le rugby. Mais les passionnés de rugby ne doivent pas baisser les bras et continuer à promouvoir ce sport qui est magnifique”.

Avez-vous le sentiment que l'image du rugby change?

“Oui, parce que le rugby s'est donné les moyens d'être un sport propre. Il s'appuie sur des valeurs et donne les armes pour pouvoir affronter les difficultés du monde réel. Pouvoir s'entraider, se relever, communiquer, partager les joies et les peines, ce sont des choses qu'on trouve au quotidien dans le rugby. La différence, c'est que d'un week-end sur l'autre on peut tout remettre en question. Mais on traverse les mêmes crises que peut connaître une entreprise ou un citoyen”.“Affronter les difficultés”



