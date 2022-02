Calvados : alerte orange de Météo France

Nouvelle vague de froid dans le calvados. La préfecture a donc déclenché le niveau 2 du plan hivernal et Météo France maintient son alerte orange.

La circulation commence à être difficile sur l'A84 où l'on circule sur une voie, dans les deux sens, entre les sorties de Guilberville et Villedieu, dans la Manche. L'alerte orange y est aussi maintenue. Les flocons de neige sont attendus cette après-midi.

De plus, Météo France prévoit une baisse importante des températures pour ce long weekend. Elles seront négatives dans la journée et comprises entre moins 5 et moins 10 degrés pendant la nuit.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire