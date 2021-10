Sarkozy : “les “malgré-nous” ne furent pas des traîtres”

Il y a évoqué les 'malgré-nous”, ces 130 000 Alsaciens et Mosellans enrôlés dans l'armée allemande.

Envoyés dans l'enfer du front de l'Est, “les “malgré-nous” ne furent pas des traîtres mais les victimes d'un véritable crime de guerre”, a déclaré Sarkozy, soulignant que ces Français annexés au Reich furent obligés de porter l'uniforme allemand sous peine de représailles contre leur famille. Plus de 30 000 “malgré-nous” périrent à l'Est, dont beaucoup dans les camps soviétiques, notamment celui de Tambov ; 10 000 furent portés disparus. “Je suis venu aujourd'hui en Alsace pour réparer une injustice”, a dit le chef de l'Etat.

Ce fut “la pire des souffrances et la plus occultée”, a souligné Sarkozy. Allusion aux polémiques de l'après-guerre... Province allemande de 1870 à 1918, redevenue allemande en 1940 sous le nom de “Gau Oberrhein”, l'Alsace de cette époque était francophile à 80 %. Mais des Alsaciens épousèrent la cause du IIIe Reich. Parmi les Waffen SS alsaciens, la plupart furent enrôlés de force après 1942. Certains cependant, incorporés avant cette date, furent des “freiwillige” (volontaires). A Oradour-sur-Glane, la ville aux 642 martyrs, treize des SS étaient des Alsaciens.



