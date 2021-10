Que se cache-t-il “Derrière la porte ?”

Musical et animé, le spectacle de la compagnie 'La Soupe” élucide ce mystère pour les enfants dès 2 ans. Les enfants assisteront à une course poursuite amoureuse d'un nommé 'monsieur”. Les acteurs de cette pièce drôle et attachante jouent sans mots et évoluent dans un monde de collages visuels et sonores. Espace Jean Vilar, Square Niederwerrn à Ifs, mercredi 19 mai à 11 h, 15 h et 18h30. 5 et 7€.

Tél. 02 31 82 69 69.



