Une Caennaise perce le mystère des bijoux

Elle a beau avoir fait le tour du monde, être diplômée de la plus prestigieuse école du globe en la matière, le Gemological Institute of America, Blandine Cambazard s'aventure toujours en terrain inconnu lorsqu'elle doit estimer un bijou qui lui a été remis. "Je pars du principe que la pierre qu'on m'a demandé d'expertiser est fausse, et que c'est à moi de démontrer qu'il s'agit d'une vraie", indique cette spécialiste de 60 ans. Dans son atelier ou en déplacement, son arsenal constitué de loupes, microscope, réfractomètre, liquides testeurs, balances et autres outils, n'est jamais bien loin.

En quête d'authenticité

Ancienne commerciale à l'international, elle s'est toujours intéressée à la gemmologie, l'étude des pierres précieuses, fines et ornementales. Les antiquités fascinent sa famille qui, depuis trois générations, vit dans le souci permanent de dénicher le bon grain de l'ivraie. "Il est important de faire estimer ses bijoux par un professionnel extérieur, que ce soit dans le cadre de successions, partages ou contrats d'assurance, afin de détacher la valeur sentimentale de la valeur marchande du produit".

Sa passion s'est emballée quand, installée à Brasilia au Brésil de 1992 à 1995, elle a pu suivre à l'université ses premiers cours de gemmologie et participer à la création du musée national des pierres précieuses. Depuis, elle voyage pour rester à la page, "le cours des objets précieux évoluant constamment".

Elle intervient également en tant qu'experte en bijoux dans les salons spécialisés. Fin septembre, elle veillera ainsi au respect du règlement intérieur dans le cadre de la prochaine Foire nationale à la brocante et aux jambons sur l'île de Chatou, la plus grande de France en matière d'objets précieux.