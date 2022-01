Le coup de gueule de 100% Ouest : MGMT !

On se souvient de leur arrivée fracassante en 2007 avec des tubes tels que "Time To Pretend" ou "Kids". La magie des synthés, des rythmes electrop pop et du kitch jazzy faisaient de MGMT un groupe en devenir.

Mais Andrew Van Wyngarden et Ben Goldwasser ont vite pris le contrepied de ce destin doré, et leur nouvel album "MGMT" qui sort aujourd'hui enfonce le clou.

En effet, les couleurs défendues de leur dernier opus ne nous emmènent nulle part. Alors oui, ils ont pour habitude d'explorer des terres inconnues, mais ici la galette n'est portée par aucun titre locomotive.

Une impression de retour en arrière avec des sonorités toujours psychédéliques parfois brouillonnes et qui n'accrochent pas l'oreille.

Ils livrent ainsi 10 titres riches de multiples couches de sons en réverbération, de mélodies qui vont dans un sens et qui partent dans l'autre.

En somme, MGMT de l'album "MGMT" qui sort aujourd'hui dans les bacs déçoit et n'est pas le coup de coeur de 100% Ouest.

Et vous qu'en pensez-vous ?

Faites vous une idée en découvrant le premier extrait de l'album "MGMT" : Your life is a lie.