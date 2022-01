Le nombre de conseillers généraux ne diminuerait pas pour autant puisqu'il y en aurait désormais deux par canton. La loi imposerait d'ailleurs qu'il s'agisse d'un homme et d'une femme. Un casse-tête pour certain, un pas de plus vers la parité pour d'autres... Ecoutez Gilles Déterville, conseiller général socialiste :

Redécoupage des cantons dans le Calvados : ce qui pourrait se passer Impossible de lire le son.

Dans le Calvados, il s'agirait du premier redécoupage depuis 31 ans ! Pour Gilles Déterville, conseiller général socialiste, pas de doute, il permettrait un vrai rééquilibrage.

Le redécoupage des cantons fera l'objet d'une session exceptionnelle au Conseil général du Calvados à la fin du mois. Le Conseil d'Etat doit lui se prononcer sur le sujet d'ici à la fin de l'année.